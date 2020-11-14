شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أممية بخروج صراع «تيغراي» عن السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

عبّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أمس الجمعة، عن «قلق متزايد» إزاء العنف في إقليم تيغراي الأثيوبي، وقالت: إن ما تردد عن ارتكاب إبادة هناك قد يبلغ حد جرائم الحرب.

وقالت في بيان ألقي بجنيف: هناك احتمال بخروج هذا الوضع عن السيطرة تمامًا؛ مما يؤدي لخسائر فادحة في الأرواح ودمار فضلًا عن نزوح جماعي داخل أثيوبيا نفسها وعبر الحدود.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش: إن عدد اللاجئين الفارين إلى السودان يزيد سريعًا، وإن ما يربو على أربعة آلاف شخص عبروا الحدود خلال يوم واحد، مشيرًا إلى أن الاشتباكات دفعت أكثر من 14500 شخص للفرار إلى هناك منذ أوائل نوفمبر.

ولمواجهة تدفق اللاجئين وافقت الخرطوم على إقامة مخيم للاجئين في أم راكوبة شرق البلاد لإيواء 20 ألف شخص.

وذكر بالوش: إن من بين اللاجئين آلاف الأطفال، والكثير منهم لا يحمل سوى القليل من الأمتعة مما يشير إلى أنهم هرعوا إلى هناك.

وقال: تكثف المفوضية وشركاؤها المساعدات لكن أعداد الوافدين الجدد تفوق بكثير القدرات المتاحة فعليًا.