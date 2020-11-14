شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 932 وفاة و23 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أمس: إن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 43892 حالةً.
كما سجلت السلطات الصحية الفرنسية 23794 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 1922504 إصابات.
ويأتي التراجع بعدد الإصابات في نهاية الأسبوع الثاني من العزل العام الجديد، الذي أعادت الحكومة الفرنسية فرضه لوقف الموجة الثانية من تفشي الفيروس.
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