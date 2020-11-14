عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وطنية على أساس دستوري.. هذا موعد انتخابات ليبيا

السبت 14 نوفمبر 2020

الخليج 365

عبر حساب أخبار الأمم المتحدة على تويتر، أعلنت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، الجمعة، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي قرروا إجراء الانتخابات الوطنية على أساس دستوري يوم 24 ديسمبر/كانون الأول من عام 2021.



جاء هذا الإعلان بعدما اتفقت الأطراف الليبية قبل أيام، على ما يشبه خارطة طريق لتنظيم انتخابات عامة في البلاد خلال مرحلة انتقالية توافقية لا تتجاوز سنتين، وتبدأ من تاريخ انتقال السلطة من الحكومتين المتنافستين حالياً إلى حكومة الوحدة.

وسيقع على كاهل الحكومة الجديدة عبء التصدي سريعا لتدهور الخدمات العامة والفساد وهما ملفان تسببا في خروج مظاهرات هذا الصيف على جانبي خط المواجهة.

حكومة واحدة

بدورها، عملت بعثة الأمم المتحدة منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا على دمج السلطات المتنافسة والتشكيلات العسكرية المتصارعة في حكومة واحدة، طبقاً لمخرجات مؤتمر برلين، بهدف وقف إطلاق النار وتكريس التهدئة.

فقد دخل ممثلو فرقاء النزاع الليبي في المرحلة الثانية من المفاوضات وبدء النقاش حول الإطار العام لتشكيل السلطة التنفيذية المقبلة واختصاصات حكومة الوحدة الوطنية.

ويتصدر مهام هذه الحكومة تنظيم انتخابات توافقية وتوفير الأمن وتقديم الخدمات الأساسية مع استمرار تدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك العمل على استقرار إنتاج النفط.

وتقترح المسودة التي يتواصل النقاش حولها تشكيل سلطة تنفيذية موحدة من جسمين مختلفين، مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، وتحدد اختصاصات وصلاحيات كل واحد منهما. ومن ضمن اختصاصات المجلس الرئاسي في هذه المسودة: تعيين وزيري الخارجية والدفاع، وكذلك صلاحيات القائد الأعلى للجيش.

جلسات حتى 15 نوفمبر

وكانت ويليامز قد تحدثت قبل أيام، في مؤتمر صحافي، بإيجابية عن اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في تونس، وقالت إن المشاركين توصلوا إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة، مشيرة إلى أجواء من التفاؤل ترافق جلسات الملتقى، أين يقوم أعضاء الحوار بنقاشات بنّاءة وبتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف المواضيع المعروضة أمامه، وخصوصا حول إنتاج هيكل حكومي موّحد وتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن جلسات الحوار السياسي الليبي في تونس مستمرة حتى الأحد 15 نوفمبر، وكان المشاركون قد ناقشوا فيها اختصاصات السلطة التنفيذية التي سيتم إنشاؤها، خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات.