محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، إن شركة "بايت دانس"، مالكة تطبيق "تيك توك" ومقرها الصين، حصلت على تمديد لمدة 15 يوما على الموعد النهائي للبيع القسري، قبل فرض حظر محتمل على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير.
وتكافح الشركة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في المحاكم، كما تكافح أمرا ثانيا قد يؤدي إلى حظر التطبيق، وسط اتهامات بأن ملكية شركة صينية للتطبيق تمثل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.
حتى الآن، أوقفت المحاكم الحظر التام ووقف التنزيلات.
وقالت وزارة الخزانة، إن التمديد يهدف إلى منح الوقت الكافي للطرفين لحل القضايا.
وتحاول الولايات المتحدة دفع بايت دانس لبيع تيك توك لشركات أمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر منح "تيك توك" تمديدًا لمدة 15 يومًا في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.