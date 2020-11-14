يرقص مع معجباته.. تامر حسني يحذف هذا الفيديو بعد إعلان انفصاله عن بسمة بوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، عبر "ستوري إنستجرام"، وسرعان ما حذفت منشورها.

وكتبت بسمة بوسيل، اليوم الجمعة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

وبالعودة إلى حساب تامر حسني على "إنستجرام"، فإن آخر ما نشره يعود إلى 6 أيام، إذ كان يروج لأغنيته الجديدة "كرهتني في الحب" والتي طرحتها شركة "روتانا" عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

أما "ستوري" تامر حسني، فقد شارك عبره العديد من المقاطع التي يغني فيها جمهوره أغانيه الأخيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما نشر تامر حسني مقطع فيديو يرقص خلاله مع بعض معجباته على أغنيته "قولني كلام" والتي طرحتها له شركة "روتانا" مؤخرا، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.

المفارقة أن تامر حسني بعد إعلان بسمة بوسيل انفصالها عنه، قام بحذف الفيديو من بين الفيديوهات التي نشرها عبر "ستوري إنستجرام".

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".