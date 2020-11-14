فرنسا / منذ بداية جويلية، ترحيل 48 أجنبيًّا يُشتبه في تطرّفهم

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان اليوم، الجمعة 13 نوفمبر 2020، في مقابلة إذاعية، عن قيام السلطات بترحيل 48 أجنبيا يقيمون بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية، ويُشتبه بتطرفهم وذلك منذ بداية جويلية الماضي.

وبخصوص 231 أجنبيا التي تسعى السلطات إلى ترحيلهم، أوضح دارمانان أن "نصف الـ 231 أجنبيا الذين نسعى لترحيلهم لا يشكلون خطرا. 50 منهم يتواجدون حاليا في مركز الإحتجاز الإداري بإنتظار ترحيلهم و43 منهم وضعوا في الإقامة الجبرية".

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن في منتصف أكتوبر الماضي، عن عزم السلطات طرد 231 أجنبيا يقيمون بشكل غير شرعي ويشتبه في تطرفهم.

سبوتنيك