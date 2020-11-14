ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، معتبرا أن الوقت سيكشف من سيشغل المكتب البيضاوي.

وأكد دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن إدارته لن تفرض عزلا عاما على أمريكا تحت أي ظرف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن: "لقاح شركة "فايزر" سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أنه تم حذف 2.7 مليون صوتا له على الصعيد الوطني، خلال الانتخابات الرئاسية، وتم تبديل 221000 صوت في بنسلفانيا من الرئيس

ترامب إلى بايدن، وفقًا لقناة الغد.

وأضاف ترامب، في تغريدة على تويتر، أنه

تحليل البيانات وتم التأكد من حذف 941000 من أصوات ترامب”.

ولا يزال دونالد ترامب وحزب الجمهوريين يشككون في نزاهة الانتخابات الرئاسية، ويسعون لرفع شكواهم إلى المحاكم الأمريكية العليا التي يرون أنها ستصب في مصلحتهم.

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكية، نانسي بيلوسي، دعت الجمهوريين بتقبل نتائج الانتخابات الرئاسية واعترافهم بخسارة ترامب.