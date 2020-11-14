موريتانيا تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وشفاء ثلاثة عشر آخرين.



وذكرت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، مساء الجمعة- أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 693 فحصا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 7 آلاف و932 حالة، منها 7 آلاف و513 حالة شفاء، و165 وفاة.

آخرين.وذكرت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، مساء الجمعة- أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 693 فحصا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 7 آلاف و932 حالة، منها 7 آلاف و513 حالة شفاء، و165 وفاة.

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