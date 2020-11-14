روسيا: استئناف خروج النازحين السوريين من مخيم الركبان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استئناف عملية خروج النازحين من مخيم الركبان على حدود الأردن مع سوريا.
وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش، في بيان صحفي: "تم استئناف خروجالنازحين من مخيم الركبان، وخلال الساعات الـ24 الماضية خرج عبر معبر جليب إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية 203 أشخاص، بينهم 59 امرأة و96 طفلا".
وذكر غرينكيفيتش أن العدد العام للنازحين الذين خرجوا منمخيم الركبان منذ فتح معبر جليب بلغ 20038 شخصا، بينهم 5711 امرأة و9946 طفلا.
وتم إغلاق المخيم الواقع على حدود الأردن مع جنوب سوريا في ظل جائحة فيروس كورونا، وسبق أن فتحت سوريا وروسيا ممرات إنسانية لإخلاء الركبان واتهمتا القوات الأمريكية المنتشرة في الأراضي الجنوبية السورية بعرقلة هذه العملية ودعم المسلحين المختبئين بين النازحين.
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