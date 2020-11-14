كندا: لا إصابات حتى الآن في حادث احتجاز رهائن في مونتريال

أفادت الشرطة الكندية، مساء اليوم الجمعة، بأنها لم تتلق بعد تقارير حول وقوع إصابات خلال حادث محتمل لاحتجاز رهائن في مقر شركة "Ubisoft" في مدينة مونتريال.
وقالت شرطة مونتريال، عبر "تويتر"، إنها تنفذ عملية عند مفترق شارعي سان لوران وسانت فياتور، مشيرة إلى أن عناصرها يتفقدون المبنى بعد تلقياتصال عبر رقم الطوارئ 911، فيما شددت على أنه لم يتم حتى الآن ورود تقارير حول سقوط إصابات، دون ذكر أي تفاصيل حول طبيعة الحادث.
لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن الشرطة تنفذ عملية خاصة ردا على احتجازمحتمل لعشرات الرهائن في مقر شركة "Ubisoft" لتصميم الألعاب الإلكترونية.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو توثق انتشار كثيف لوحدات الشرطة والقوات الخاصة بعرباتها المدرعة.
وعرضت القنوات المحلية لقطات مصورة تظهر عشرات الأشخاص على سقف المبنى لكنها أشارت إلى عدم تسجيل مؤشرات على الذعر بينهم.
وقالت القناة، استنادا إلى مصادرها، إن البلاغ يمكن أن يكون كاذبا، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك سبب حقيقي لإجراء العملية الخاصة.
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