1562 إصابة بفيروس كورونا في تونس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2209 حالات. 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2209 حالات. وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1562 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 77 ألفًا و668 إصابة

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