أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أنه سيقيم حواجز ثابتة وأخرى متنقلة؛ فضلا عن تسيير دوريات أمنية على جميع الأراضي اللبنانية، لضمان تطبيق أحكام قرار الإغلاق العام للبلاد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد وحتى نهاية الشهر الجاري في سبيل السيطرة على تفشي وباء كورونا.
الكمامة الواقية أثناء التنقل، والالتزام بتعليمات الانتقال بالمركبات، ومتابعة التزام المؤسسات المسموح لها بالعمل خلال فترة الإغلاق بالقدرة الاستيعابية المسموح بها من الأشخاص والتدابير الوقائية لمكافحة وباء كورونا وتحرير محاضر بحق المخالفين.
وذكرت قوى الأمن الداخلي – في بيان مساء اليوم – أن التدابير والإجراءات الأمنية التي ستُتخذ تشمل التأكد من تقيد اللبنانيين بارتداء
كونهم شركاء في مسئولية حماية الأمن الصحي والحفاظ على السلامة العامة، ومن واجباتهم أن يلتزموا بالقرارات الصادرة عن السلطات المختصة، وإيلاء المصلحة العامة الأولوية قبل أي اعتبار، للحد من انتشار الوباء.
ودعت قوى الأمن الداخلي اللبنانيين إلى الالتزام التام بأحكام قرار إغلاق البلاد، مشددة على أن دورهم هو الأساس في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان،
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ قبل يومين قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت، ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر إقامة حواجز ودوريات أمنية لتطبيق قرار الإغلاق فى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.