"انفراجة بمفاوضات الفرقاء".. تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

قالت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية الجارية بتونس حددوا يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.



وكانت ويليامز قد صرحت، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في لقاء صحفي موجز، بأنه سيتم إنجاز خريطة طريق للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا في فترة لن تتجاوز 18 شهراً.

وقال عضو بمجلس النواب الليبي، الجمعة، إن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس اتفقوا على إجراء الانتخابات البرلمانية، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.



ونقل مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، عن عضو المجلس، الذي فضَّل عدم نشر اسمه، أنه "تم الإعلان اليوم (الجمعة)، من قِبل المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، في جلسة المساء، أن 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 سيكون يوم الانتخابات البرلمانية".



فيما لم يذكر العضو بمجلس النواب أي تفاصيل أخرى.



في وقت سابق من الجمعة، انطلقت بالعاصمة التونسية مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، لليوم الخامس على التوالي، بحسب مصدر مطلع ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لـ"الأناضول"، فضَّل عدم نشر اسمه.



قال المصدر، إن الجلسة تناقش "المزيد من التنسيق والتوافق بين أعضاء الملتقى؛ لمناقشة صيغة توافقية شاملة حول التوزيع الجغرافي للمناصب التي كانت محور النقاش، الخميس، وأسماء المرشحين لمناصب الرئاسة والحكومة".



ويشارك في الملتقى 75 مكوناً ليبيّاً، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نواباً وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعياناً وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).



والإثنين، انطلقت مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، في تونس، ومن المقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.



وينتظر الليبيون بقلق وشغف، أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.



ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

المصدر: وكالات