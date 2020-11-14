التحالف يدمر “مسيرة” حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأضاف أن تم إطلاق الطائرة المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. والخميس الماضي، تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير خمس طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية.

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