آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 1:01 صباحًا
الشرطة الكندية
طوقت الشرطة الكندية مبنى في مدينة مونتريال، الجمعة، بعدما أعلنت وسائل أعلام محلية حدوث عملية احتجاز لرهائن في مكاتب شركة ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت.
وأكدت الشرطة في تغريدة على تويتر نشر قوات خاصة من دون تقديم تفاصيل.
“تم إرسال ضباط إلى الموقع بعد مكالمة 911. ضباط # SPVM المتخصصون في الموقع، ويتفقدون المبنى. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات”، قالت الشرطة.
وحثت الشرطة الناس على تجنب مكان الحادث في وسط مونتريال.
ومؤخرا، تعرضت عدة مصالح وجهات فرنسية إلى اعتداءات في أعقاب نشر معلم فرنسي رسوما للنبي محمد، يعدها المسلمون مسيئة لنبي الإسلام. وقد لقي الملعم مصرعه ذبحا على يد متشدد شيشاني قتل خلال ملاحقته من قبل الشرطة الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الكندية تطوق مبنى شركة فرنسية إثر عملية احتجاز رهائن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.