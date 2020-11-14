بايدن يعزز فوزه عبر “جورجيا”.. ومحامو حملة ترامب يتراجعون في أريزونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 12:09 صباحًا

أعلن محامو حملة ترامب عن إسقاطهم لدعواهم القضائية التي كانوا قد تقدموا بها سعيا لمراجعة جميع الأصوات المُدلى بها في يوم الانتخابات، بعد أن اكتشفوا أنه لا يمكن التغلب على هامش الفوز للسباق الرئاسي في ولاية أريزونا.

وكتبت حملة ترامب، في بيان: “منذ انتهاء جلسة أمس، أدت جدولة الأصوات على مستوى الولاية إلى عدم ضرورة إصدار حكم قضائي فيما يتعلق بالناخبين الرئاسيين”. وقالت إنها تريد من القاضي أن يفصل في طلباتهم لمراجعة التصويت في سباقين.

وكان مؤشر CNN، قد أظهر أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيفوز في ولاية جورجيا، الجمعة، وهو ما شكل ضربة في قلب ما كان معقلًا رئاسيًا للحزب الجمهوري لما يقرب من ثلاثة عقود.

ويعد نائب الرئيس السابق هو أول مرشح ديمقراطي ينتصر في جورجيا منذ أن فعلها بيل كلينتون في 1992.

وأضاف فوز بايدن 16 صوتًا انتخابيًا إلى رصيده، ومع فوز ترامب بولاية نورث كارولينا، فإن الحصيلة النهائية هي 306-232، وهو فوز ساحق للرئيس المنتخب، الذي قلب خمس ولايات ومنطقة للكونغرس في نبراسكا من الأحمر إلى الأزرق في انتخابات 2020.

و في ولاية بنسلفانيا الأميركية، أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية كاثي بوليفار، الجمعة، أن جو بايدن وسع تقدمه بشكل لا تحتاج معه الولاية أي إعادة لفرز الأصوات، وفقا لما نقلت مجلة “فوربس”.

وجاء إعلان المسؤولة في الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس دونالد ترامب متمسكا بمزاعمه حيال تزوير الانتخابات، ومطالباته القضائية التي تطعن في عملية فرز الأصوات.

وفي بنسلفانيا، التي تعتبر إحدى الولايات المحورية في إعلان فوز بايدن، يتطلب إعادة الفرز أن يكون الفارق بين المرشحين أقل من 0.5 في المئة من الأصوات المدلى بها.