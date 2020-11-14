كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية المتخصصة أن مدرب برشلونة كومان يفكر في إلحاق اللاعب الشاب المغربي الياس اخوماش، البالغ من العمر 16 سنة، بالفريق الأول.

وشدد المصدر ذاته علی كونه كومان يتابع اللاعب الواعد المغربي، ويفكر جديا في إلحاقه بالفريق الأول لبرشلونة لما يتمتع بهذه من مٶهلات جعلته يخطف الأنظار.

وشارك اللياس الملقب بـ”ميسي الجديد”، قبل ايام في أول مباراة له رفقة فريق أمل برشلونة (أقل من 19 سنة). وخاض الياس مباراته الأولى رفقة ( برشلونة ب) عن سن 16 سنة أمام فريق كورنيا فوق أرضية ملعب يوهان كرويف علما أنه انتقل إلى رديف برشلونة بداية الموسم بعدما لعب الموسم الماضي في فئة أقل من 16 سنة.

كانت هذه تفاصيل خبر يبلغ 16 عاما.. مدرب برشلونة يفكر في إلحاق لاعب مغربي بالفريق الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.