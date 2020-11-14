شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إفريقيا تتخطى 1.9 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و 930 ألفاً و 981 إصابةً.

وأضاف المركز في بيان أمس، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية بلغ 46 ألفاً و 505 حالة وفاة.