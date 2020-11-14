شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الوقت وحده سيخبرنا بمن يتولى إدارة البيت الأبيض في يناير والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، ‏إن الوقت وحده سوف يخبرنا بمن سيتولى إدارة البيت الأبيض في يناير، ووعد خلال مؤتمر صحفي الآن، الأمريكيين بعدم اللجوء للإغلاق العام بسبب كورونا.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، أن شركة فايزر فاقت كل التوقعات وأعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 90%.

وتابع خلال مؤتمر صحفي الآن: "‏اللقاح سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى في مواجهة كورونا".