القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، السبت، إن الوقت سيوضح من الذي سيتولى منصب الرئاسة في يناير/كانون الثاني المقبل، مؤكدا أنه لن يتم فرض الإغلاق العام في البلاد تحت أي ظرف.
وأضاف ترامب، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن لقاح شركة "فايزر" سيكون الأكثر فاعلية ضد فيروس كورونا، وسيتم توزيعه على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد ترامب، أن ملايين الجرعات من لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا سيكون في متناول الشعب قريباً، وتابع قائلًا: "لقاح شركة "فايزر" سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".
وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، إن "اقتصادنا يتعافى الآن بسبب تواجد لقاح ضد فيروس كورونا".
وشن الرئيس المنتهية ولايته حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة، زاعما حصول عمليات تزوير من دون أن يعرض أي أدلة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نعتقد أن لقاح شركة "فايزر" سيكون الأكثر فاعلية ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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