إقصاٸيات “كان 2020”.. “الأسود” يكرمون وفادة منتخب إفريقيا الوسطى برباعية

نجح المنتخب المغربي في تحقيق الإنتصار على منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة أربعة اهداف لواحد برسم إقصاٸيات كأس إفريقيا الكاميرون 2020.

وتقدم “الأسود” بواسطة أشرف حكيمي في الدقيقة 10 بعد تمريرة دقيقة من نجم تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش، وعدل لويس مافوتا النتيجة لمنتخب افريقيا الوسطى في الدقيقة 23 من الشوط الأول بعد خروج خاطىْ للحارس ياسين بونو.

وفي الدقيقة 28 أعلن حكم المباراة عن ضربة جزاء للمنتخب المغربي ترجمها بنجاح حكيم زياش إلى هدف، قبل أن يعود نجم المباراة حكيم زياش لتوقيع الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الوطني.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الوطني من إضافة الهدف الرابع، بواسطة الوافد الجديد على قلعة الأسود زكرياء أبو خلال في الدقيقة 64.