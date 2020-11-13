نجح المنتخب المغربي في تحقيق الإنتصار على منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة أربعة اهداف لواحد برسم إقصاٸيات كأس إفريقيا الكاميرون 2020.
وتقدم “الأسود” بواسطة أشرف حكيمي في الدقيقة 10 بعد تمريرة دقيقة من نجم تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش، وعدل لويس مافوتا النتيجة لمنتخب افريقيا الوسطى في الدقيقة 23 من الشوط الأول بعد خروج خاطىْ للحارس ياسين بونو.
وفي الدقيقة 28 أعلن حكم المباراة عن ضربة جزاء للمنتخب المغربي ترجمها بنجاح حكيم زياش إلى هدف، قبل أن يعود نجم المباراة حكيم زياش لتوقيع الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الوطني.
وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الوطني من إضافة الهدف الرابع، بواسطة الوافد الجديد على قلعة الأسود زكرياء أبو خلال في الدقيقة 64.
كانت هذه تفاصيل خبر إقصاٸيات “كان 2020”.. “الأسود” يكرمون وفادة منتخب إفريقيا الوسطى برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.