الشوبي: نحن جنود مدنيون خلف العسكريين.. والصحراء مغربية

عبر الفنان الشوبي عن حس وطني من خلال منشور فايسبوكي، يدعم، من خلاله، جنود القوات المسلحة الملكية، الموجودة في معبر الكركرات، بعد التدخل، لإعادة حركة النقل المدني، والتجاري بين المغرب، وموريتانيا، عقب ثلاثة أسابيع من عرقلة، تسببت فيها ميليشيات “البوليساريو”.

وبعد انتشار خبر تدخل الجيش المغربي، دون الشوبي، صباح اليوم الجمعة، في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك:”لستم وحدكم كلنا معكم جنود مدنيون خلف جنود عسكريين”.

وأرفق الشوبي تعليقه بصورة تحمل عبارة: “كل الدعم والمساندة لقواتنا المسلحة، الصحراء مغربية”.

وقالت القوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة، إنه “على إثر الحصار، الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو في محور الطريق، الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية، والجمهورية موريتانيا الإسلامية، وتحريم حق المرور، انتقلت القوات المسلحة الملكية، ليلة الخميس/الجمعة، إلى إقامة طوق أمني”.

وأوضحت القوات المسلحة أن الطوق الأمني “يهدف إلى تأمين تدفق البضائع والأشخاص من خلال هذا المحور”.

وشدد الجيش المغربي على أن هذه العملية غير هجومية، ومن دون أية نية قتالية، وتتم وفقًا لقواعد واضحة للاشتباك، تتطلب تجنب أي اتصال بالناس المدنيين، وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح، إلا للدفاع عن النفس.