المنتخب “ينهي” الشوط الأول متقدما علی إفريقيا الوسطى بثلاثية

أنهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدما بـ 3-1 علی منتخب إفريقيا الوسطى برسم إقصائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2020

وتقدم الأسود بواسطة أشرف حكيمي في الدقيقة 10 بعد تمريرة دقيقة من نجم تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش، وعدل لويس مافوتا النتيجة لمنتخب افريقيا الوسطى في الدقيقة 23 من الشوط الأول بعد خروج خاطىْ للحارس المغربي ياسين بونو.

وفي الدقيقة 28 أعلن حكم المباراة عن ضربة جزاء للمنتخب المغربي ترجمها بنجاح حكيم زياش إلى هدف، قبل أن يعود مطرب المباراة المايسترو حكيم زياش لتوقيع الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الوطني.