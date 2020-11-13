شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: «فايزر» فاقت كل التوقعات ولقاحها سيوزع بسرعة والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، أن شركة فايزر فاقت كل التوقعات وأعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 90%. وتابع خلال مؤتمر صحفي الآن: "‏اللقاح سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى في مواجهة كورونا".

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