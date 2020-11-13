شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز رهائن في مونتريال الكندية.. والشرطة تطوق المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
وقال الحساب الرسمي لشرطة مونتريال على تويتر: "هناك عملية شرطة جارية في زاوية سان لوران وسان فياتور. نطلب من الناس تجنب المنطقة" مضيفة أنها "تتحقق حاليا من صحة المعلومات وأنها ستنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق".
وتركز العملية على مكاتب شركة يوبيسوفت الفرنسية لصناعة ألعاب الفيديو في مونتريال.
وقالت المتحدثة باسم يوبيسوفت هيذر ستيل في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز: "نحن على علم بالموقف ونعمل عن كثب مع سلطات مونتريال".
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز رهائن في مونتريال الكندية.. والشرطة تطوق المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.