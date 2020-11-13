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احتجاز رهائن في مونتريال الكندية.. والشرطة تطوق المنطقة

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طوقت الشرطة منطقة بالقرب من وسط مونتريال الكندية أمس الجمعة، وسط تقارير إعلامية عن احتجاز رهائن، وطلبت من الناس الابتعاد.

وقال الحساب الرسمي لشرطة مونتريال على تويتر: "هناك عملية شرطة جارية في زاوية سان لوران وسان فياتور. نطلب من الناس تجنب المنطقة" مضيفة أنها "تتحقق حاليا من صحة المعلومات وأنها ستنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق".

وتركز العملية على مكاتب شركة يوبيسوفت الفرنسية لصناعة ألعاب الفيديو في مونتريال.

وقالت المتحدثة باسم يوبيسوفت هيذر ستيل في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز: "نحن على علم بالموقف ونعمل عن كثب مع سلطات مونتريال".

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