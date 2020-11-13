شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد تضامنها مع المملكة ضد الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
كما أدانت الخارجية البحرينية إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية خمس طائرات دون طيار (مفخخة) مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
وأعربت عن دعم مملكة البحرين لشقيقتها المملكة وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها، وتأييدها الكامل لكل جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشددت الخارجية البحرينية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة من أجل ردع هذه المليشيات الإرهابية عن القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها.
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