شكرا لقرائتكم خبر عن 194 ألف إصابة و1147 وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 194,610 إصابات مؤكدة و1,147 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، ووصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,508,864 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 242,216 حالة وفاة.

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