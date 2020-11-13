"أنا أو الفوضى".. أردوغان يطلق شعار "ديكتاتور" تقترب نهايته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المواطنين بحدوث حالة من الفوضى، والغموض إذا فقد حزبه الانتخابات المقبلة، في تهديد وترهيب مباشر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، الجمعة، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الإقليمي العادي السابع لحزب العدالة والتنمية، الحاكم، بمدينة تكيرداغ، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، شمالي البلاد، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.



وقال أردوغان إن "الفضل الذي منحتنا إياه أمتنا لا نهاية له. مصير هذا البلد مرتبط بمصير حزب العدالة والتنمية، ومن ثم إذا خسر حزبنا الانتخابات، فإن حالة من الغموض، وعدم الاستقرار ستعم تركيا، وسنجد أنفسنا وجهًا لوجه مع استعباد سياسي واقتصادي".

وأشار إلى أن "تولي المهام في تشكيلات حزب العدالة والتنمية، بات أشبه ما يكون بتولي مهام وطنية، فطريق الفوز بالانتخابات يمر من تأسيس أواصر قوية مع أمتنا، ولن يكون هناك مكان لمسؤولين بالعدالة والتنمية، في منأى عن الشعب".

وأضاف أردوغان موضحًا أن "بلوغ أهداف المئوية الأولى لتركيا في العام 2023 أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى أن العمل من أجل نجاح حزب العدالة والتنمية أصبح واجبًا وطنيًا".

هاجم الرئيس التركي، المعارضة، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة وقال: "هناك نوعان من التفاهم السياسي في تركيا. الأول هو الفهم المفلس الذي يتعارض مع قيم الأمة، ولا يراعي التوقعات، ولا يمارس السياسة إلا بالكلام والأكاذيب والافتراء. وأكبر ممثل لهذا هو حزب الشعب الجمهوري".

وأردف قائلا "والثاني هو المفهوم السياسي الذي يمتد من الراحل عدنان مندريس إلى تورغوت أوزال، إننا نمثل هذا اليوم ، وندفع ثمن هذا".

وحول المؤامرات التي تحاك ضد تركيا، قال أردوغان: "تم تفعيل كافة السيناريوهات الشريرة ضد بلادنا بدءًا من الذين لديهم مطامع في أراضينا وصولًا إلى الذين يحاولون إيقاع العداوة بين أبناء شعبنا".

وفيما يعتبر أشبه بالاعتراف بالأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها حزبه قال أردوغان إن بلاده ليست راضية على ارتفاع الأسعار فيها، منوهًا إلى أن أولوية الإدارة في تركيا هي خفض التضخم بأسرع وقت إلى رقم من خانة واحدة، ثم إلى المستويات المحددة في برنامجنا على المدى المتوسط.

وأضاف: "بدأنا عهد إصلاحات جديدة على صعيدي الاقتصاد والقوانين، وبفضل الإعلان عن معلومات الفترة الجديدة بدأت حركة ملحوظة في الاتجاه الإيجابي بالأسواق".