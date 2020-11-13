أردوغان يفشل في تخطي انهيار العملة المحلية

ولا يزال الاقتصاد التركي يشهد موجة من التحركات بعد استبدال الإدارة الاقتصادية، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن سوق المال الدولي قدم "قرضا" أو "فرصة مؤقتة" للإدارة الاقتصادية في البلاد لكي تعيد النظر في سياساتها المالية وتخرج بحلول حقيقية مستديمة للأزمة تحت الإدارة الجديدة بعد استقالة وزير المالية برات ألبيراق.

ولطالما طالب قادة المعارضة في تركيا برحيل صهر الرئيس أردوغان عن وزارة المالية، ومنح البنك المركزي التركي استقلالية أكبر، لإعطاء الثقة بالاقتصاد التركي.

وتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن تسجل الليرة مركزا طويلا أمام الدولار واليورو، حيث ذكر سوسيتيه جنرال في تقريره أن مؤشر سعر الدولار أمام الليرة يهدف إلى بلوغ مستوى 6.92 ليرة وحددت مستوى وقف الخسارة في زوج الدولار والليرة عند 8.31 ليرة.

وفيما يتعلق باليورو أفاد سوسيتيه جنرال بأن مؤشر سعر اليورو أمام الليرة يهدف إلى اتخاذ مركز طويل عند مستوى 8.13 ليرة، وتم تحديد مستوى وقف الخسارة في اليورو والليرة عند 9.75 ليرة.

والمقصود بالمركز الطويل هو عملية شراء عملة والاحتفاظ بها تحسبا لارتفاع قيمتها، بينما يعبر وقف الخسارة عن إغلاق المستثمر للصفقة عند بلوغ سعر العملة مستوى معينا سابقا وتحديده للاكتفاء بالخسائر المسجلة.

أرقام صادمة وكشفت هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء الماضي، عن تزايد أعداد العاطلين في البلاد، وسط تدهور مؤشرات الاقتصاد وأزمة مالية خانقة.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد حتى أغسطس/آب الماضي، نحو 4.19 مليون بمعدل بطالة بلغ 13.2%.

وانخفض عدد المشتغلين في السوق التركية بأكثر من 975 ألفاً إلى 27.5 مليون حتى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ معدل التوظيف 43.9% بانخفاض 2.4 نقطة مئوية.

وعانت تركيا، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45% منذ تولي ألبيرق المنصب في منتصف 2018.

ورغم أن النمو الاقتصادي يتعافى من تداعيات فيروس كورونا، فإن التضخم عالق حول 12% والبطالة مرتفعة، لا سيما بين الشباب، ومن المتوقع أن تقفز مجددا عند رفع حظر على تسريح العاملين.