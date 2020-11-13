التعليم: الوزير وافق على خصم 50% من الاشتراك السنوي لطلاب الخدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخفيض نسبة 50% من قيمة الاشتراك السنوي المقرر على طلاب فصول الخدمات الفنية، والبالغ 1500 جنيه ابتداء من العام الدراسي 2020 /2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن القرار يأتي تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب أبناء الشهداء، والطلاب أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي أو مفقودي الحرب، والطلاب غير القادرين من أبناء الأب المتوفى أو أبناء المرأة المعيلة أو أبناء الأم المطلقة أو أبناء المكفوفين وذوي الهمم، بناء على بحث اجتماعي معتمد من مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة أو الإدارات التابعة لها، والطلاب أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي بجميع أنواعها بعد تقديم ما يثبت ذلك، والطلاب أبناء العاملين باللتربية والتعليم سواء بالخدمة أو المحالين للتقاعد أو المتوفين.

أما بالنسبة لطلاب الصف الثاني والثالث بفصول الخدمات بالتعليم التجاري فيطبق عليهم ما ورد بالمادة الخاصة بالقرار الوزاري رقم 370 الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2012 بشأن تعليم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية التجارية (نظام السنوات الثلاث)، والذي ينص على أن الطالب يسدد 300 جنيه كاشتراك سنوي بدون تخفيض حيث إنهم تقدموا للدراسة بالصف الأول في ظل هذا القرار.

ويطبق على جميع الطلاب ما جاء بالقرار الوزاري 155 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الخاص بتحديد الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020 /2021.