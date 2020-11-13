"إيركايرو": رحلات إضافية من أوروبا إلى مطارات الجذب السياحي المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، تسيير رحلة جوية إضافية أسبوعيًا، بين الغردقة والعاصمة التشيكية براغ، حيث تصل مطار الغردقة الليلة رحلة الشركة القادمة من براغ وعلى متنها 180 راكبًا.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان لها، إنه من المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيًا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع إلى الوجهة ذاتها، بالإضافة إلى تسيير رحلة طيران ثالثة يوم الأربعاء من كل أسبوع، اعتبارًا من 23 ديسمبر المقبل، وحتى نهاية شهر مارس المقبل حتى تعود الرحلات إلى معدلها الطبيعي، ليصبح إجمالي التشغيل 5 رحلات أسبوعيًا بين الغردقة وبراغ بدءً من نهاية مارس 2021.

وأضافت الوزارة، أن شركة إيركايرو أعلنت إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين إيطاليا ومدينة شرم الشيخ، بإجمالي تشغيل 50% من معدلها الطبيعي قبل جائحة كورونا، ابتداءً من 19 ديسمبر المقبل بمعدل 7 رحلات أسبوعيًا بين كل من مدينة شرم الشيخ ومدن ميلانو وروما وباري ونابولي، بالإضافة إلى الثلاث رحلات الحالية بين العاصمتين القاهرة وميلانو وفقًا لاتفاقية المشاركة بالرمز مع الشركة الوطنية مصرللطيران ليصبح إجمالي تشغيل الشركتين 21 رحلة أسبوعيًا.