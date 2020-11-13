إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
شنت أجهزة حماية الأراضي التابعة لمديرية الزراعة بالفيوم، بالتعاون مع الإدارات الزراعية بإطسا، الفيوم، وسنورس، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالعديد من القرى.
وجرى اليوم الجمعة إزالة 9 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، أقدم عليها عدد من المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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