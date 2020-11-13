"سي إن إن": بايدن يفوز في جورجيا وترامب يحصد أصوات نورث كارولينا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فاز بأصوات ولاية جورجيا، بينما حصد الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب أصوات ولاية نورث كارولينا.

وكشفت الشبكة الأمريكية، أن مجموع ما حصل عليه بايدن من أصوات في المجمع الانتخابي بلغ 306 صوتًا، ليأكد فوزه في الانتخابات الرئاسية، بينما ارتفع إجمالي الأصوات الانتخابية لترامب إلى 232 صوتًا.

ويكفي للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحصول على 270 صوتًا.

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