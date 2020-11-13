النيابة العامة تأمر بحبس اثنين بتهمة ازدراء الأديان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: أمر النيابة العامة، بحبس اثنين احتياطيا، متهم بازدراء الدين الإسلامي، وأخرى متهمة بازدراء الدين المسيحي4 أيام على ذمة التحقيقات. وأكدت النيابة العامة في بيان مقتضب، مساء الجمعة، أنها تستكمل تحقيقاتها مع المتهمين فيما أسند إليهما من اتهامات. ا

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