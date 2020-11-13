محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أنه تم تحديد يوم 24 ديسمبر 2021 موعدًا للانتخابات في ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وترمي المفاوضات التي انطلقت الاثنين في تونس، وتتواصل أسبوعا، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة موقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات.
واتفقت الأطراف الليبية في تونس على إجراء انتخابات في فترة أقصاها 18 شهرًا.
وشدّدت ويليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى "انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع".
كما تهدف المحادثات إلى انتخاب مجلس رئاسي من الأعضاء الثلاثة الممثلين عن الشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقا وزاريا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خارطة الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.