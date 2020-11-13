"بخّاخ" جديد يحقق نتائج "مبشّرة" في المعركة ضدّ "كورونا"

قال باحثون إن بخاخا جديدا يحتوي على البروتين القابل للإستنشاق، يعمل على تسريع الشفاء وتقليل إحتمالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

ووفق نتائج تجربة شارك فيها 48 متطوعا، فإن المصابين بفيروس كورونا المستجد والذين حصلوا على العلاج المتمثل بالبخاخ المعروف بإسم "إس إن جي 001"، كانت فرص شفائهم أعلى مقارنة بآخرين أعطوا دواء وهميا.

ويحتوي العقار الذي طوّرته شركة "سينرجين" التي تتخذ من ساوثامبتون مقرا لها، على البروتين "بيتا- 1 أي" المضاد للفيروسات والذي ينتجه الجسم لمكافحة الإلتهابات الفيروسية وتحفيز المناعة، حسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتعليقا على نتائج الدراسة، قال البروفيسور توم ويلكينسون من جامعة ساوثامبتون "تؤكد نتائج دراستنا بأن مضاد الفيروسات (بيتا)، وهو عقار معروف على نطاق واسع وموافق للإستخدام في شكله القابل للحقن، قد يكون لديه القدرة في حال إستنشاقه على دعم الاستجابة المناعية للرئة وتسريع الشفاء من كوفيد-19".

وأضاف "يوفر إستنشاق العقار تركيزات عالية من البروتين المناعي، الأمر الذي من شأنه تعزيز دفاعات الرئة، وهو ما يعد مهما للغاية في تجنب العدوى بفيروسات أخرى قد تصيب الجهاز التنفسي وخصوصا في فصل الشتاء مثل الإنفلونزا ".

ورغم النتائج "المبشرة" للتجربة، يرى باحثون أن عدد المشاركين فيها صغير، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التجارب السريرية، هذا إلى جانب دراسة سلامة إستنشاق البروتين بإستخدام البخاخات، نظرا لعدم وجود تراخيص طبية بشأن هذه الفكرة حاليا.