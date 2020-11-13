الشرطة الكندية تتعامل مع حالة احتجاز رهائن في مونتريال

أكدت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة، إنها تتعامل حاليا مع حالة احتجاز رهائن في مدينة مونتريال.
ذكرت الشرطة الكندية، في تغطية نقلتها شبكة "سي بي سي" الكندية، أنها تتعامل مع حالة احتجاز رهائن في أحد المباني فيشارع سان لوران بوليفارد في حي "مايل إيند".
وأظهرت صور، من مكان الحادث، العديد من ضباط شرطة مونتريال مدججين بالسلاح.
كما تظهر الصور عشرات الأشخاص علىسطح مبنى من الطوب الأحمر، والباب الذي يفتح على السطح محصنًا من الخارج بأشياء كبيرة.
وطالبت الشرطة الكندية بضرورة تجنب المنطقة المحيطة.
وأوردت مصادر أنه لا يوجد حاليا أي ضحايا أو إصابات سقطت جراء تلك العملية.
ووعدت الشرطة الكندية بتقديم تفاصيل أكثر في حال تطور الأحداث.
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