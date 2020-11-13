كندا.. كبيرة الأطباء تحذر من بلوغ الإصابات بكورونا لـ10 آلاف حالة

حذرت كبيرة الأطباء في كندا الدكتورة تيريزا تام، اليوم الجمعة من أن البلاد قد تشهد ما يصل إلى 10 آلاف حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد يوميا بحلول الشهر المقبل.



وقالت كبيرة الأطباء في كندا في تصريح صحفي إنه في حال عدم تمكن البلاد من كبح جماح عودة ظهور الفيروس خلال الأسابيع المقبلة قد تشهد كندا تزايدا في عدد حالات الإصابة اليومية لتبلغ أكثر من 10 آلاف بحلول أوائل ديسمبر

المقبل.



وسجلت كندا اليوم 3136 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 285713 حالة.



وأضافت تام "الحرائق مشتعلة في العديد من المناطق المختلفة والآن حان الوقت للسيطرة على هؤلاء"، وأنه حال واصلت كندا "الوتيرة الحالية" فسوف يرتفع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس إلى الآلاف.



ودق مسئولو الصحة العامة، ناقوس الخطر في الأسابيع الأخيرة بشأن تصاعد العدوى في

معظم أنحاء البلاد، وأكدوا أنه حتى الآن يتم تسجيل ما يقارب 5 آلاف حالة في اليوم، وتشعر بعض أجزاء كندا بضغوط على قدرتها على الرعاية الصحية.



وقالت تام: "يمكنك أن تتخيل فقط إذا وصلنا إلى هذا المستوى، فإن الضغط على نظام الرعاية الصحية سيكون هائلا". "علينا أن نوقف التسارع حتى لا نرى ذلك في بداية ديسمبر، هذا على بعد أسابيع قليلة".



كان رئيس الوزراء، جستن ترودو، قد صرح إنه تحدث مساء أمس الخميس مع رؤساء وزراء المقاطعات الكندية، حيث ناقشوا إجراءات إضافية سيتم طرحها في أقاليمهم للسيطرة على الجائحة.