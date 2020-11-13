مصرع 18 شخصا جراء انقلاب قارب في نيجيريا

أفادت وسائل إعلام محلية نيجيرية،اليوم الجمعة، أن 18 شخصا لقوا مصرعهم جراء حادث انقلاب قارب في ولاية باوتشي بشمال نيجيريا.

وأكدت السلطات في الولاية المذكورة أن قاربا، على متنه

23 شخصا من السكان القرويين، انقلب أثناء عبور النهر يوم الخميس.

وأضافت السلطات أنه تم إنقاذ 5 أشخاص، مشيرة إلى أن سبب

الحادث هو أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب كان يزيد على قدرته الاستيعابية.

وكانت نيجيريا قد شهدت حادثا مشابها في 9 سبتمبر الماضي، حين أسفر انقلاب قارب في نهر شيرورو بوسط البلاد عن مقتل 10 أشخاص.