بعد فوزه في جورجيا.. بايدن يحصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي

أعلن مركز إديسون للأبحاث ،اليوم الجمعة، بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.

وأوضح المركز أن ترامب تحصل على 232 من أصوات المجمع بعد أن حقق فوزا في ولاية كارولاينا الشمالية.

وكان بايدن تجاوز عتبة الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة يوم السبت الماضي، وفقا للمركز.

ويرفض الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية عليها.

وأكد الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنه تم حذف 2.7 مليون صوتا له على

الصعيد الوطني، خلال الانتخابات الرئاسية، وتم تبديل 221000 صوت في بنسلفانيا من الرئيس ترامب إلى بايدن، وفقًا لقناة الغد.

وأضاف ترامب، في تغريدة على تويتر، أنه تحليل البيانات وتم التأكد من حذف 941000 من أصوات ترامب”.

ولا يزال دونالد ترامب وحزب الجمهوريين يشككون في نزاهة الانتخابات الرئاسية، ويسعون لرفع شكواهم إلى المحاكم الأمريكية العليا التي يرون أنها ستصب في مصلحتهم.