التعليم السعودية.. 5 مميزات أثبت نجاح منصة مدرستي التعليمية

تصدرت منصة مدرستي التعليمية محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بعد زيادة معدلات البحث على طريقة متابعة الدروس والحضور بها، خاصة بعد تأكيد البعض على نجاحها كمنصة للتعليم عن بعد وما تشمله من مميزات تقدمها للطالب وولي أمره. مميزات منصة مدرستي: . يتمكن المديرون والمسئولون عن معرفة أداء كل معلم. . إصدار بيانات توضح المستوى التعليمي لكل الطلاب. . يعرض الطالب ما تم فهمه من الدروس السابقة. . يتمكن أولياء الأمور معرفة هل حضر أولادهم الدروس المعروضة على المنصة أم تغيبوا. تغيبوا. . يطلع أولياء الأمور على ملف أبنائهم الموجود على المنصة ومعرفة مستواهم. رابط منصة مدرستي: فيما تعتبر منصة مدرستي ذات أهمية كبيرة لجميع الطلاب في كل المراحل التعليمية لأنها تحتوي على الكثير من الكتب الخاصة بكل مرحلة دراسية ويقوم الطالب بتسجيل الدخول للمنصة من أجل استكمال العملية التعليمية، ويمكن للطلاب الدخول عليها من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

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