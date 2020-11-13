الأمم المتحدة تحدد تاريخ إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا

أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي قرروا إجراء الانتخابات الوطنية على أساس دستوري يوم

24 ديسمبر2021.

وقالت ستيفاني وليامز إن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية الجارية في تونس حددوا يوم 24 ديسمبر 2021

موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وكانت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة قد قالت إن المحادثات الجارية في تونس حول مستقبل ليبيا، أحرزت تقدما.

وأكدت أن المشاركين وافقوا على خارطة طريق توضح خطوات توحيد المؤسسات الليبية.