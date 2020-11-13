زيارات أمير الكويت للمؤسسات العسكرية.. رسالة اطمئنان

بعد انتهاء فترة الحداد الرسمي، على وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جاءت الزيارات الميدانية التي قام بها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للمؤسسات العسكرية الكويتية الأربع، وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، والمطافي، لتؤكد على مدى حرص القيادة السياسية الكويتية على ضرورة بث رسالة اطمئنان داخلية وخارجية تشير إلى مدى متابعة القيادة السياسية الكويتية الجديدة لتطوير تلك المؤسسات والعمل على استقرار الأوضاع وتأمين الجبهة الداخلية للكويت، بما يعزز ثقة المواطن والمقيم بتلك الأجهزة الحيوية. وخاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات مع استمرار أزمة كورونا وتداعياتها.

ولم يكن الشيخ نواف الأحمد غريبا على المؤسسات العسكرية الثلاث الرئيسية، فقد تولى سموه منصب نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية بالكويت في 16 أكتوبر من عام 2003، ويعتبر الأب الروحي لرجال الأمن والمؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية بشكلها الحديث وإدارتها المختلفة. وقد تولي مسئولية الوزارة على مدى فترتين، الأولى من مارس 1978 إلي يناير 1988 والثانية من 2003 إلي فبراير 2006



وقد تولى الشيخ نواف منصب نائب رئيس الحرس الوطني في أكتوبر 1994 حيث ترك سموه بصمات واضحة لإعادة ترتيب وتنظيم الحرس الوطني وتحقيق التوافق والتوازن بين الجندي والإنسان. وتولى سموه أيضاً وزارة الدفاع عام 1988 ، وكما حقق نقلة نوعية في أداء وزارة الداخلية ، قام بعد توليه حقيبة وزارة الدفاع بتطوير العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل علي تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية.

رسالة اطمئنان

ويرى المراقبون أن الزيارات الميدانية التي قام بها أمير الكويت للمؤسسات العسكرية الكويتية فور انتهاء فترة الحداد الرسمي على وفاة أمير الكويت الراحل، جاءت

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لتعبر بشكل مباشر عن مدى إهتمام أمير الكويت بتلك المؤسسات والحرص على متابعتها وتطويرها، وتمثل ايضا رسالة اطمئنان بمدى استعداد وجاهزية تلك المؤسسات. وأطلع الشيخ نواف الأحمد في زيارته لوزارة الدفاع على المنظومة العسكرية والموقف العام للجيش الكويتي والكفاءة القتالية العالية لتعزيز مهام رجال القوات المسلحة لحماية الوطن واستعدادهم الدائم للتضحية بأرواحهم فداء للكويت. وأكد في كلمة له على أن رجال القوات المسلحة الكويتية في حالة استعداد دائم دفاعاً عن الكويت وترابها وحمايةً استقلالها وسيادتها. وأشاد بالدور الكبير الذي قام به الجيش الكويتي ومساهاماته في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان نجاح جهود مكافحة كورونا. وقال إن الجيش الكويتي لا يتأخر في القيام بواجبه القومي وشارك بالرجال والمعدات وقدّم الشهداء في معارك الدفاع على أرض سيناء والجولان. وأكد أمير الكويت على ضرورة تعزيز كفاءة وقدرات القوات المسلحة الكويتية وتمكينها من القيام بواجبها في حماية الوطن والدفاع عن ترابه ضد الغزاة والمعتدين. ودعا إلى ضرورة العمل على تحديث أساليب التدريب والتأهيل في جميع قطاعاته. واستعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ منصور الصباح الدور الذي قام به الجيش الكويتي في بعض المواقع الحيوية والمشاركة في تطبيق حظر التجول الجزئي والشامل ونقل الأطقم والمعدات الطبية، وتشكيل قوات وفرق عمل متخصصة تعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات الرسمية بالدولة لضمان تطبيق القرارات والإجراءات الحكومية على الوجه المطلوب



الأمن والاستقرار

وفي الزيارة التي قام بها أمير الكويت خلال الاسبوع الماضي لوزارة الداخلية أكد أن توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو الأساس

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الذي لا غنى عنه والأمر الذي لا بد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان، وقال إنه إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها، وعليه فإن تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على أرض الكويت وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولويات القيادة السياسية وتحظى بمتابعة واهتمام دائمين، وأكد الشيخ نواف على أن الدولة ستقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي، ولن يقبل بأي تقصير أو إهمالودعا منتسبي وزارة الداخلية إلى عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع، وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائماً القدوة الصالحةوقال ان القيادة السياسية لن تألو جهداً، ولن تدخر وسعاً في سبيل تعزيز وتطوير كفاءة وقدرات وإمكانات كافة قطاعات الوزارة لتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه

نموذج

وفي الزيارة التي قام بها الشيخ نواف الى الحرس الوطني أشاد بالدور الذي يقوم به رجال الحرس الوطني بمهامهم إلى جانب إخوانهم في كافة جهات الدولة، حيث أثبتوا أنهم نموذج يحتذى به في الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم واقتدار. كما أشاد بالدور الفعال والمساندة الحثيثة لرجال الجيش وقوات الشرطة والمدنيين في دعم التصدي لوباء كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره.

مسئولية

وفي الزيارة التي قام بها إلى رئاسة قوة الإطفاء العام أعرب عن تقديره برجالها الذين يحملون على كاهلهم بكل جسارة مسئولية نجدة المواطنين والمقيمين عند الشدائد والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مشيرا إلى أنهم أثبتوا تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم رغم ما يتعرضون له من خطر شديد، متسلحين في ذلك بالروح الوطنية العالية فلهم منا بالغ الثناء لكل ما يقدمونه. وشدد الشيخ نواف على أن الدولة لن تألو جهدا في سبيل تطوير كفاءة وقدرات هذه المؤسسة الوطنية وتزويدها بأحدث المعدات لتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه. يذكر أنه تم اعتماد قانون قوة الإطفاء الجديد الذي تضمن إنشاء كلية الإطفاء العام والتي ستمثل صرحا أكاديميا متخصصا متقدما واستثمارا حقيقيا في تنمية القدرات البشرية وتهيئتهم على نحو سليم للقيام بأعمالهم وواجباتهم الحيوية.