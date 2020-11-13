130 فردا من جهاز الخدمة السرية الأمريكية في الحجز

أفاد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إصابة نحو 130 من أعضاء جهاز الخدمة السرية الأمريكي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ودخلوا الحجر الصحي.

وشهد البيت الأبيض نفسه إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا، شملت الرئيس ترمب نفسه، وفي الآونة الأخيرة، أصيب رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، بالفيروس الفتاك.

وقالت الصحيفة، إن ارتفاع عدد المصابين أو الذين دخلوا الحجر الصحي أو العزل، بسبب اتصالهم الوثيق بشخص مصاب بالفيروس، يضع ضغطا على الوكالة.