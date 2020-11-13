130 فردا من جهاز الخدمة السرية الأمريكية في الحجز

وشهد البيت الأبيض نفسه إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا، شملت الرئيس ترمب نفسه، وفي الآونة الأخيرة، أصيب رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، بالفيروس الفتاك.
وقالت الصحيفة، إن ارتفاع عدد المصابين أو الذين دخلوا الحجر الصحي أو العزل، بسبب اتصالهم الوثيق بشخص مصاب بالفيروس، يضع ضغطا على الوكالة.
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