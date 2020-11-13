"تجريم الإخوان" في خطبة الجمعة بمساجد السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

في إطار جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لمحاربة تنظيم الإخوان، جاءت خطبة الجمعة اليوم للتحذير من خطر الجماعة الإرهابية.

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يأتي هذا بعد إصدار هيئة كبار العلماء في السعودية، بيانا قاطعا، أكدت فيه أن "جماعة الإخوان تنظيم إرهابي لا تمثل منهج الإسلام"، وحذرت الجميع من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".

وتناولت خطبة الجمعة في المسجد النبوي الشريف أهمية الاجتماع والائتلاف على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر.

بجانب التحذير الشديد من خطر التحزب وشر الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.. خوارج هذا العصر.