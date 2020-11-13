أزمة الكركرات.. الأمم المتحدة ودول جوار المغرب تدعو للتهدئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الأمم المتحدة ودول جوار المغرب، الرباط وجبهة البوليساريو إلى ضبط النفس والاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما.

وطالبت الجزائر، بوقف فوري لإطلاق النار بمنطقة الكركرات الحدودية، وحذرت من انعكاسات التطورات الأخيرة على استقرار المنطقة برمتها.



وذكر بيان عن وزارة الخارجية الجزائرية حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، بأن "الجزائر تستنكر بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم، في منطقة الكركرات بالصحراء، وتدعو إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة برمتها".

كما طالبت الجزائر كل الأطراف بالتحلي بضبط النفس، ودعت الأمم المتحدة إلى الإسراع في تعيين مبعوث جديد إلى المنطقة لاستئناف المحادثات السياسية.

وأشار البيان إلى أن "الجزائر تدعو الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة".

وأضافت الجزائر أنها "تنتظر على وجه الخصوص من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة بمنطقة الصحراء، القيام بمهامها بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية."

وجددت كذلك "مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن، والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية، وفقاً للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ الميثاق".

من جانبها، دعت موريتانيا، إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة الصحراء".

وقالت نواكشوط في بيان لوزارة الخارجية: "ندعو إلى التحلي بضبط النفس ونهيب بكل الأطراف الفاعلة السعي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".

بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلقه إثر التصعيد في منطقة الصحراء، وفق ما ذكر المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك، إنّ جوتيريس "يساوره قلق كبير حيال التداعيات المحتملة للتطورات الأخيرة"، مضيفاً أنّه "لا يزال ملتزماً بتجنب انهيار وقف إطلاق النار الساري منذ 30 عاماً بين المغرب وجبهة البوليساريو".

وكان المغرب أعلن، الجمعة، انطلاق عملية عسكرية بمنطقة "الكركرات" الحدودية بعد استفزازات من قبل مليشيا "البوليساريو".

وقالت الخارجية المغربية، في بيان: "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لمليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك في احترام تام للسلطات المخولة له".

ومنذ أغسطس/آب الماضي، تتعمد مليشيات البوليساريو القيام باستفزازات مُتتالية بمنطقة الكركرات الحدودية، عبر إيفاد عناصر تابعة لها إلى المعبر، وعرقلة حركة الأشخاص والبضائع.

