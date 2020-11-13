أوضح وحيد حاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، أن مباراة إفريقيا الوسطى تأتي في ظروف استثناٸية نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

وشدد وحيد علی كون المنتخب يعاني من الاصابات، مبرزا ضرورة استثمار دقاٸق المباراة من خلال تحفيز اللاعبين، خصوصاً ان المنتخب سيكون في راحة حتی مارس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب “الأسود”: مباراة إفريقيا الوسطى تأتي في ظروف استثناٸية- فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.