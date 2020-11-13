كشف وحيد حاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، عن تشكيلة الاسود التي ستواجه مساء اليوم الجمعة منتخب إفريقيا الوسطى.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إطار الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة المنتخب الوطني لمباراة إفريقيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.