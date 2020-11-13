كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ5515 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 2179 حالة، من بينها 1708 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 946 حالة جديدة، منها 298 حالة بسلا. وبجهة الشرق، سجلت 598 حالة، منها 259 حالة بوجدة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 471 حالة، منها 269 حالة بأكادير. Advertisements وبجهة الشمال، سجلت 401 حالة، منها 165 حالة بطنجة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 235 حالة، منها 146 بمراكش. وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 170 حالة، و167 بكلميم واد نون، ثم 122 بجهة فاس مكناس، ثم 120 حالة بدرعة تافلالات، ثم 96 بالعيون الساقية الحمراء، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 19 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للإصابات الـ5515 بكورونا.. 56% منها بجهتي البيضاء والرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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