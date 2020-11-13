أمام الوضع الوبائي المقلق في الدارالبيضاء.. مطالب بحماية عمال النظافة وموظفي الجماعات الترابية من كوفيد-19

أمام الوضعية الوبائية المقلقة في مدينة الدارالبيضاء؛ دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، كلا من عبد العزيز العماري، رئيس جماعة الدارالبيضاء، ورؤساء الجماعات الترابية، وشركات النظافة في المدينة، إلى اتخاذ كل التدابير، والإجراءات الوقائية، لفائدة عمال النظافة، وموظفي الجماعات الترابية، وتعميم التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن مرض كوفيد – 19 لفائدتهم.

وطالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية عبد العزيز العماري بمواصلة الحوار حول الملف المطلبي في شموليته لتفادي كل توتر، أو احتقان اجتماعي.

الجامعة الوطنية نفسها طالبت، عبر بلاغ، توصل “اليوم24″، بنسخة منه، بتوفير جميع شروط الوقاية من كمامات، وتعقيم، وتباعد، قصد حماية صحة أطر، وموظفي/ت الجماعات الترابية، وعمال شركات النظافة.

واقترح المصدر نفسه خلق شراكة مع وزارة الصحة، أو بعض المصحات، لإجراء التحاليل المتعلقة بكوفيد – 19 داخل أماكن العمل في جماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها مع تحمل المصاريف، والتكاليف المترتبة عن ذلك، وتشجيع الأطر، والموظفين بالعمل عن بعد إذا كانت طبيعة وظيفتهم تسمح لهم بذلك.

يذكر أن مدينة الدارالبيضاء تعيش وضعا وبائيا مقلقا، منذ فترة زمنية ليست بالوجيزة.